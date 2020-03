Dit wist jij vast nog niet over Koenigsegg

Baantje bij Suzuki



Koenigsegg werd opgericht door Christian Erland Harald von Koenigsegg (* 1972). Christian von Koenigsegg is geboren in Zweden, maar komt uit een Zuid-Duits adellijk geslacht. Een van de eerste baantjes van Christian von Koenigsegg was auto's poetsen bij de Suzuki-dealer in Stockholm.

Steun van Saab en Volvo



In 1994 werd Koenigsegg AB opgericht, met als doel het ontwikkelen van een supersportwagen. Volvo en Saab steunden Koenigsegg financieel. De Koenigsegg CC uit 1998 was het eerste rijdende prototype.



Koenigsegg CC8S



In 2002 kwam de eerste Koenigsegg op de markt, de CC8S. In 2004 volgde de CCR en in 2006 de CCX. De V8 in de CC8S was in 2002 met 655 pk de krachtigste motor in een auto voor de openbare weg. In 2009 wilde Koenigsegg Saab overnemen van General Motors, maar de deal ketste op het laatste moment af.



Koenigsegg One:1



De One:1 was de eerste auto met een vermogens-gewichtsverhouding van 1:1. De Regera (2015) is de eerste plug-in hybride van Koenigsegg en levert 1822 pk. De topsnelheid van de Regera is 410 km/h, de 0-300 (!) km/h doet hij in 10,6 (!) seconden. Het idee voor een plug-in hybride kreeg Koenigsegg toen hij een Tesla Model S kocht. De meest gebouwde Koenigegg tot nu toe, is de Agera RS (23 stuks). Bokser Floyd Mayweather heeft een Koenigsegg CCXR Trevita.

Koenigsegg Jesko



De Koenigsegg Jesko is genoemd naar de vader van Christian von Koenigsegg. Van de Jesko staan 125 auto's in de planning. De 5,0-liter twin turbo V8 in de Jesko is goed voor ruim 1600 pk, als je E85 tankt. De Koenigsegg Jesko Absolut moet de snelste Koenigsegg ooit worden, vermoedelijk met een topsnelheid boven de 500 km/h.