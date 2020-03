Ruf Rodeo Concept: De Porsche 911 Safari keert terug

De Ruf Rodeo is gebaseerd op de nieuwe Ruf CTR en SCR. Hij heeft hetzelfde koolstofvezel chassis en dezelfde zescilinder boxermotor aan boord. Die laatste is een ontwikkeling van Ruf en is er in twee varianten: atmosferisch (510 pk) of met twee turbo’s (700 pk). In de Rodeo drijft het blok alle vier wielen aan.

Aandacht voor detail

De ontwerpers van Ruf hebben veel aandacht besteed aan de details. Niet alleen staat de Rodeo hoger op zijn terreinbanden, ook heeft hij een bagagerek op het dak, een schep op de achtersteven en een bullbar op de neus, met daaromheen een touw. De stoelbekleding lijkt gebreid en op de middenconsole prijkt een knop waarmee je de koppelverdeling over de voor- en achteras instelt.

Prijs van 700.000 euro

Ruf laat in het midden of de Rodeo in productie gaat. De nieuwe SCR gaat dat wel. Hij deelt zijn technische basis met de CTR, maar moet het zonder twee turbo’s doen. Zijn 4,0-liter zescilinder produceert 510 pk en stuurt de aandrijfkrachten via een handgeschakelde zevenbak naar de achterwielen. De 1250 kilo wegende SCR kost ongeveer 700.000 euro.