Tesla bouwt 1 miljoenste elektrische auto's

De miljoenste Tesla is een rode Model Y. De levering van de nieuwe cross-over zou eigenlijk pas in de herfst beginnen, maar de productie loopt voor op schema. De Model Y is technisch en optisch nauw verwant aan de populaire Model 3. Tesla verwacht veel van het model.

Twaalf jaar geduurd

Tesla werd in 2003 opgericht en bracht in 2008 zijn eerste auto op de markt: de Roadster. Het heeft dus twaalf jaar geduurd om door de grens van 1 miljoen te breken. De 2 miljoen komt veel sneller in zicht, want alleen dit jaar al denkt Tesla op een productie van 500.000 auto’s uit te komen.



Model S, X, 3 en Y

Het leveringsprogramma van Tesla bestaat nu uit de Model S, Model X, Model 3 en Model Y. Daarbij zijn de verkopen van de oudste twee (de S en de X) enorm ingezakt. Het is momenteel vooral de 3 die voor de grote aantallen zorgt.

Tesla Cybertruck

Volgend jaar moet de productie van de Tesla Cybertruck beginnen. Wij denken nog steeds dat het krankzinnige design van die pick-up wordt afgezwakt, maar misschien moeten we onze woorden in 2021 inslikken. Wanneer de nieuwe Roadster komt, is nog steeds een raadsel.