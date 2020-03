Noord-Italië afgesloten on coronavirus: hebben autofabrikanten er last van?

Ferrari had een persbericht klaar voor vandaag. De sportwagenfabrikant uit Modena laat weten dat de assemblagelijnen blijven draaien, net zolang als er onderdelen worden aangeleverd. De Maserati-fabriek in Modena draait ook door, aldus een woordvoerder tegen Automotive News Europe. Productiemedewerkers moeten aanwezig zijn, de rest moet thuis werken. Alle andere fabrieken van Fiat Chrysler liggen buiten het afgesloten gebied en zijn dus niet getroffen.

Uitbraak van coronavirus



Afgelopen zondag heeft de Italiaanse regering een pakket maatregelen aangenomen om de uitbraak van het coronavirus te bestrijden. Noord-Italië is een van de ergst getroffen Europese regio’s, met op het moment van schrijven zo’n 6000 zieken en 233 doden. Daarom is nu Lombardije grotendeels van de buitenwereld afgesloten. De regering heeft echter gezegd dat de restricties “niet mogen leiden tot het blokkeren van productieactiviteiten, werkactiviteiten en het transporteren van goederen”.



Effect op de economie



De quarantainemaatregelen zijn gestart op zondag 8 maart en lopen in ieder geval tot vrijdag 3 april. Het ziet ernaar uit dat de wereldeconomie gehavend uit de coronacrisis zal komen. In China is de verkoop van auto’s in de maand februari bijvoorbeeld met tachtig procent ingezakt. Diverse fabrikanten in het land hebben de productie stilgelegd: op bevel van de Chinese overheid, of omdat er geen onderdelen beschikbaar zijn. De beurskoersen zijn in een vrije val geraakt.