‘Was ik maar de Lotus Esprit van James Bond’, denkt deze Mini

For Your Eyes Only kwam uit in 1981. Roger Moore kroop voor de vijfde keer in de huid van James Bond. Hij reed in de film niet in een Aston Martin, maar in een roodbruine Lotus Esprit Turbo met goudkleurige striping en BBS-wielen. De modelvariant was nieuw voor 1981 en voorzien van een Lotus Type 910S-turbomotor met 210 pk en 271 Nm.

America's Got Talent

De Britse muziekproducent Simon Cowell – bekend als jurylid van American Idol, The X-Factor en America’s Got Talent – wilde kennelijk een hommage aan de Lotus, want hij bestelde bij David Brown in Silverstone deze speciale Mini Remastered. Het wagentje is gespoten in de kleur Copper Glow. De Sahara Gold-strepen en het woord ‘Turbo’ zijn met de hand aangebracht.

Setje BBS-replica's

Speciaal voor deze uitvoering heeft David Brown een setje BBS-replica’s laten maken in de maat 13-inch. Bovendien is de Mini op diverse plekken gemoderniseerd: met onder meer led-koplampen en een infotainmentsysteem met 7-inch touchscreen. Onder het kapje ligt geen turbomotor uiteraard, maar een tot 1330 cc uitgeboorde A-Series-motor met 95 pk.

Zo duur?!

Wat Cowell voor zijn Mini’tje heeft betaald, is niet bekend. Maar de Mini Remastered zelf staat in de prijslijst voor 75.000 tot 100.000 pond. Een Mini dus … voor 86.000 tot 114.000 euro.

Mini Remastered

Lotus Esprit Turbo