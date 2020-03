Helft automobilisten gaat nieuwe 100 km/h-limiet negeren

EenVandaag en het AD hebben een enquête gehouden onder meer dan 30.000 Nederlanders met een rijbewijs. En daaruit blijkt dat 46 procent vóór en 46 procent tegen de aankomende snelheidsverlaging is. Er is echter een groot contrast tussen mensen die dagelijks op de weg zitten en mensen die niet dagelijks de auto pakken.

Dagelijkse rijders zijn fel tegen

Die laatste groep vindt de snelheidsverlaging wel prima. Slechts 35 procent is tegen, 56 procent is vóór. Bijna 75 procent van de niet-frequente rijders zegt zich aan de nieuwe limiet van 100 km/h te zullen houden. Hoe anders is dat bij de dagelijkse rijders: 60 procent is tegen de maatregel, 30 procent is vóór en 46 procent zegt sneller te zullen gaan rijden dan 100 km/h.

Politie gaat pakkans vergroten

In een reactie op het onderzoek zegt de politie de pakkans te zullen vergroten. Er komen 50 tot 100 onopvallende surveillanceauto’s bij, aldus een woordvoerder. Uit het onderzoek van EenVandaag en het AD blijkt dat 53 procent van de ondervraagden een app als Flitsmeister gebruikt om controles te omzeilen.

Uitstoot stikstof verlagen

De snelheidsverlaging is onderdeel van een pakket overheidsmaatregelen, dat de uitstoot van stikstof moet verlagen. Vanaf 16 maart mag er tussen 6 uur ’s ochtends en 19 uur ’s avonds op de snelwegen niet harder dan 100 km/h gereden worden. ’s Avonds en ’s nachts geldt de oude limiet van 130 km/h.