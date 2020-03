Auto Review maart 2020: gratis voorproefje

Het komende jaar zul je nog heel veel lezen over plug-in hybrides. Alleen al in dit nummer testen we er vijf, maar er komen in 2020 nog veel meer modellen. Sowieso wordt het druk bij de laadpaal, want deze maand testen we ook vier nieuwe elektrische auto’s.



Rij-impressie: Volvo XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid

2020 is het jaar van de plug-in hybride. De nieuwe XC40 T5 Twin Engine moet Volvo helpen om de zeer strenge EU-doelstellingen van dit jaar te halen. Gebeurt dat niet, dan dreigt een torenhoge boete.

Rij-impressie: Ford Puma

Compacte suv’s? Die gedragen zich meestal poeslief. Met zijn verschonende mild hybrid-techniek en slimme levensvergemakkelaars, wekt ook de nieuwe Ford Puma een heel onschuldige indruk. Maar pas op: er valt heel wat kattenkwaad met de auto uit te halen.

Vergelijkende test: compacte middenklassers

Wat de Opel Astra goed kon gebruiken, was een motor die zuiniger met brandstof omsprong. Met de introductie van een nieuwe reeks driecilinder turbomotoren, staat de auto weer in het juiste spoor. Hoe verhoudt de verbeterde Opel Astra zich tegenover de Mazda3 en Skoda Scala?

Rij-impressie: Toyota Yaris

Weet je waarom de nieuwe Toyota Yaris zo’n gapende grille opzet? Omdat hij nog nahijgt van al die testrondjes over de Nürburgring. Toyota heeft daar namelijk iets heel on-Toyota’s gedaan: de Yaris leuk gemaakt.

Vergelijkende test: compacte hatchbacks

De nieuwe Opel Corsa heeft de bühne betreden. Dit is z’n kans om zijn talenten te tonen. Het (kopers)publiek is onverbiddelijk. Lukt het de nieuwkomer om de technisch grotendeels identieke Peugeot 208, de kakelverse Renault Clio en de inmiddels ervaren, maar nog altijd zeer overtuigende Hyundai i20 en Volkswagen Polo naar huis te sturen?



Oud & Nieuw: Honda NSX

De Honda NSX is alweer dertig jaar oud. Toch merk je daar eigenlijk niet zo heel veel van. Gevoelsmatig waart de geest van Formule 1-legende

Ayrton Senna, die nauw betrokken was bij de ontwikkeling, nog altijd rond de auto. Zelfs als we de huidige NSX erbij halen, geeft de oude

Honda geen krimp.

Formule 1 2020



Zeven redenen waarom je de Dutch GP Zandvoort niet mag missen, een interview met Max Verstappen en een voorbeschouwing door Tom Coronel. 24 pagina's lang kun je je onderdompelen in de Formule 1.





