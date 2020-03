38.900 euro. Zoveel kost de elektrische Fiat 500. Maar schrik niet, dit is de speciale La Prima-editie, en bovendien gaat het om de 500e Cabrio. De Fiat 500 prijs mag dan hoog zijn, bij de First Edition krijg je wel een gratis wallbox. De accu is dan in 6 uur tijd opgeladen. Verder hoef je geen euro extra te betalen voor metallic lak, leren bekleding, 17-inch lichtmetaal, adaptieve cruisecontrol, een achteruitrijcamera en een enorm touchscreen. De Fiat 500e staat in oktober in de Nederlandse showroom.



500 euro aanbetaling



Bij Fiat hebben ze gevoel voor humor: wil je de Fiat 500 La Prima bestellen, dan moet je een aanbetaling doen van .... 500 euro. Ben je nog niet overtuigd, dan verleidt Fiat je met een speciale badge op je Fiat 500, met een vermelding dat je een bijzondere editie rijdt, met de naam van het land erbij. Zo weet heel Nederland dat jij een van de personen bent die 38.900 euro voor je elektrische Fiat 500 Cabrio hebt betaald.



Actieradius 320 kilometer



Eerder meldden we al een aantal specs van de Fiat 500. Zo kan de Fiat 500e 320 kilometer doen met één acculading van 42 kWh. De elektromotor is goed voor 118 pk (87 kW). De nieuwe Fiat 500 heeft een 85 kW-lader - daarmee laad je sneller dan de concurrenten. In 5 minuten tijd kun je 50 extra kilometers 'tanken'. Het duurt 35 minuten voordat de accu 80 procent vol is. De topsnelheid is begrensd op 150 km/h. De 0-100 is in 9 seconden tot een goed einde gebracht.



Fiat 500 is gegroeid



De Fiat 500e is 6 centimeter langer én 6 centimeter breder dan de huidige 500, de wielbasis groeide met 2 centimeter. Aan het uiterlijk zie je de overeenkomsten met de huidige 500 (en de oer-Cinquecento) nog, maar het dashboard is hypermodern, met een enorm scherm van 10,25 inch (25 cm). Daarmee is het scherm 8 cm groter geworden dna in de huidige Fiat 500!