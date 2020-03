Tom Coronel: "Max Verstappen wordt wereldkampioen"

In een uitgebreide vooruitblik in de extra dikke Formule 1-special van de nieuwe Auto Review weet Tom Coronel het zeker: Max Verstappen wordt wereldkampioen. “Het wordt een mooi F1-jaar. Ten eerste gaat het voor Max gebeuren. Alles is op alles gezet en Honda en het team zijn volledig gefocust. De nieuwe jongens gaan zichzelf manifesteren en dat gaat spektakel opleveren. Maar voorspellen is altijd moeilijk, je weet nooit wat de teams gaan doen en de Formule 1 is competitiever dan ooit. Als je tien geweldige dingen aan je auto hebt veranderd, moet je altijd bang zijn dat de concurrent elf verbeteringen heeft.”



Interview Max Verstappen



In de Formule 1-special staat bovendien een exclusief interview met Max Verstappen. Daarin doet hij een boekje open over zijn concurrenten. “Het begint vervelend te worden dat Lewis Hamilton altijd wint", zegt hij. Verder lijkt het hem leuk om de jongste wereldkampioen ooit te worden - zijn laatste kans in 2021: “Ik rijd altijd om te winnen." Max gaat ook in op zijn agressieve rijstijl, op zijn Red Bull-auto en op de Dutch Grand Prix in Zandvoort.



