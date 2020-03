IAA 2021 is in München

De laatste IAA Frankfurt was een flop: er kwamen nog nooit zo weinig bezoekers (560.000, 30 procent minder dan in 2017) en veel automerken namen niet eens deel. Het contract met de Messe in Frankfurt liep af en dus was het tijd voor een nieuwe locatie en een nieuwe concept. Zeven steden en beurzen hadden zich aangemeld om de beurs in de toekomst te organiseren. Behalve München haalden Hamburg en Berlijn eindelijk de finale. De IAA 2021 vindt plaats in het Olympiapark in München, naast het stadion waar Nederland in 1988 Europees kampioen voetbal werd. BMW zag het wel zitten en wil zijn bedrijfslogo op het hoofdkantoor - vlak bij de IAA - vervangen door het IAA-logo.

IAA 2021: nieuw concept

Niet alleen de locatie, ook het concept is nieuw. De IAA in München wordt geen uitdragerij van automerken, maar meer een beurs over mobiliteit en techniek van de toekomst. De stands worden veel kleiner: de automerken die deelnemen krijgen 2000 vierkante meter, terwijl in Frankfurt stands van 11.000 vierkante meter niet ongebruikelijk waren. Mercedes huurde bijvoorbeeld de grote Festhalle uit 1909 af, een soort Ziggodome waar 15.000 mensen in passen. De IAA München 2021 wordt interactiever, het publiek kan zelf rijden in elektrische auto's, waterstofauto's en auto's die autonoom rijden. Niet alleen rond de beurs, maar ook op de snelweg en in de stad.