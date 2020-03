Actieradius 500e: 320 kilometer



De Italiaanse website www.quattroruote.it heeft de beelden van de elektrische Fiat 500e al. We weten ook al een aantal technische specificaties. Zo kan de Fiat 500e 320 kilometer doen met één acculading van 42 kWh. De elektromotor is goed voor 118 pk (87 kW). De nieuwe Fiat 500 heeft een 85 kW-lader - daarmee laad je sneller dan de concurrenten. In 5 minuten tijd kun je 50 extra kilometers 'tanken'. Het duurt 35 minuten voordat de accu 80 procent vol is. De topsnelheid is begrensd op 150 km/h. De 0-100 duurt 9 seconden.

Eind 2020 in Nederland



De Fiat 500e is 6 centimeter langer dan de huidige 500, de wielbasis groeide met 2 centimeter. Het accupakket zit in de laadvloer. De Fiat 500e wordt op 4 juli 2020 onthuld en staat waarschijnlijk eind 2020 in de showroom. Vooralsnog komt hij niet met verbrandingsmotoren.