Audi A3 Sportback eindelijk officieel – het nieuws in 7 weetjes

1. Alle A3’s hebben een digitaal instrumentarium

Wanneer we in een nieuwe Audi rijden, prijzen we altijd de Virtual Cockpit. Zo noemt Audi het digitale instrumentarium. Bij de nieuwe Audi A3 Sportback zit de Virtual Cockpit in de standaarduitrusting. Net als een 10,1-inch touchscreen, lichtmetalen wielen en led-koplampen. Best een luxe bak, dus.

2. Niet alle A3’s hebben multi-link achterwielophanging

Audi belooft een onderstel dat 'een mooie balans van comfort en sportiviteit biedt'. Maar alleen wanneer de A3 Sportback over 150 pk of meer beschikt, krijgt de auto geavanceerde achterwielophanging. Als je een 1.0 TFSI met 110 pk of de 2.0 TDI met 116 pk koopt, krijgt de auto de starre achteras van een T-Ford.

3. Audi A3 Sportback 1.0 TFSI komt een druppel later

Bij de marktintroductie is de nieuwe A3 Sportback er naar keuze met een 1.5 TFSI benzinemotor met 150 pk, of een 2.0 TDI met 116 of 150 pk. De 110 pk sterke 1.0 TFSI en de 1.5 TFSI Mild Hybrid komen ‘kort daarna’. Weer later – in medio 2020 – staan meer benzine- en dieselversies in de planning. Sommige ervan met quattro-vierwielaandrijving. Audi fietst ook een plug-in hybride en een CNG-uitvoering op de markt.

4. Ventilatieroosters staan gek hoog op het dashboard

Wat doe je als het dashboard ‘vol’ zit? Dan zet je de ventilatieroosters voor de bestuurder er gewoon bovenop. Het ziet er gek uit, maar misschien werkt het wel verrassend fijn. Zo'n krachtige stroom van koude of warme lucht die direct tegen je gezicht botst.

5. Voorin zit je lager

Bij de nieuwe Audi A3 Sportback is de zitpositie veranderd. Vergeleken met zijn voorganger is de zitpositie voorin nu iets lager. Dit zorgt voor extra hoofdruimte én versterkt het sportieve karakter.

6. Bekleding gemaakt van gerecyclede PET-flessen

Bij het bestellen van de Audi A3 Sportback kun je kiezen voor bekleding gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Audi hergebruikt 45 grote PET-flessen voor de stoelbekleding en tot wel 62 flessen voor het tapijt van de nieuwe A3. Het zou wel netjes zijn als je daarvoor niet hoeft bij te betalen …

7. A3 Sportback komt in mei naar Nederland

De levering van de Audi A3 Sportback start in mei. “Dan moet ik ‘m binnenkort maar eens bestellen”, horen wij je denken. Nog heel even geduld: de prijzen worden ‘op korte termijn’ bekendgemaakt.