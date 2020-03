In de Bentley Bacalar word je kletsnat

De Bacalar – die zijn naam krijgt van een meer in Mexico – is ontwikkeld door Mulliner, de afdeling van Bentley die verantwoordelijk is voor personalisering en coachbuilding. Onderhuids is de Bacalar namelijk gewoon een Continental GT Convertible. Mulliner heeft hem een open carrosserie gegeven met wat designtrekjes van de EXP 100 GT-concept car, die vorig jaar werd onthuld.

Geen vierzitter meer

Het grote verschil met de Continental GT Convertible is dat de Bacalar geen vierzitter is, maar plaats biedt aan slechts twee personen. Hij heeft van zijn ontwerpers enkele koplampen gekregen, grote luchtroosters op de motorkap en de flanken, twee aflopende ‘bulten’ achter de stoelen en een geknepen achterzijde met gestrekte lichtunits.

In een garage regent het niet

Bentley monteert geen cabriokap. Maar ach … de twaalf kopers zullen toch nooit gaan rijden met hun Bacalar. En in een hermetische afgesloten garage regent het niet. Mochten de heren kopers (laten we wel wezen, alleen mannen zijn gek genoeg om een auto van 1,7 miljoen pond te kopen) toch een rondje willen doen, dan kan er in de kofferbak en achter de stoelen wat bagage mee.

Meer power voor de Bacalar

Zonder dak hoor je het zoeven van de twinturbo 6,0-liter W12 een stuk beter. Het blok pompt er in een normale Continental GT 635 pk en 900 Nm uit. De ingenieurs achter de Bacalar hebben het koppel ongemoeid gelaten, maar schroefden het vermogen op naar 659 pk. Dat gaat via een achttraps automaat naar alle vier wielen.