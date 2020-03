De Porsche 911 Turbo S heeft een dikke kont

Daarmee maakt Porsche een flinke stap ten opzichte van de vorige 911 Turbo S, die uit dezelfde 3,8-liter zescilinder boxermotor een vermogen van 580 pk en 700 Nm koppel haalt. Het nieuwste model schopt het tot 650 pk en 800 Nm, dat door een achttraps automaat met dubbele koppeling naar alle vier wielen gaat.

Van stilstand naar 200 km/h

Het resultaat is een sprint naar 100 km/h in 2,7 seconden en een top van 330 km/h. Ter vergelijking: de 911 Turbo S van de 991-generatie had 2,9 seconden nodig en hield het ook bij 330 km/h voor gezien. Gaan we in beide Porsches van stilstand naar 200 km/h, dan blijft de nieuwe zijn voorganger een seconde voor (8,9 tegenover 9,9 seconden).

Ducktail met uitschuifbare spoiler

Op het eerste gezicht lijkt de 911 Turbo S – generatie 992 – breder dan de 911 Carrera. En dat klopt ook. Aan de voorkant is zijn carrosserie met 4,5 centimeter verbreed, op zijn heupen kreeg hij er 2,0 centimeter bij. Meteen in het oog springend is natuurlijk de achtervleugel van de 911 Turbo S: een ducktail met een uitschuifbare spoiler.

Bijna 300.000 euro

De Porsche 911 Turbo S is standaard uitgerust met een verlaagd adaptief sportonderstel, sportuitlaat met vier vierkante uitstroomopeningen en Sport Chrono Pack, met daarin onder meer een circuitapp. Hij staat voor en achter op respectievelijk 20-inch en 21-inch lichtmetalen wielen. Porsche brengt de 911 Turbo S in mei naar Nederland. De coupé kost 279.000 euro, de Cabriolet 294.100 euro.