BMW Concept i4 : eindelijk zijn ze wakker in München

BMW mag dan laat zijn, het pakt de zaken wel meteen goed aan. De elektrische BMW Concept i4 (2021) heeft een actieradius van 600 kilometer, een vermogen van 530 pk en doet maar 4 seconden over de sprint van 0 naar 100 km/h. Dat zijn waarden die je van een V8 verwacht. De topsnelheid ligt volgens BMW boven de 200 km/h.



Enorme nieren



BMW loopt niet voorop met zijn elektrische modellen. De i3 en i8 waren een leuk begin, maar BMW heeft de laatste zes jaar niets nieuws uitgebracht. De BMW Concept i4 is eindelijk weer een elektrisch teken van leven, je kunt hem zien als een elektrische versie van de 4-serie Gran Coupé. Wie niet houdt van de enorme grille die tegenwoordig in de mode is bij BMW, schrikt zich wederom een hoedje. De Concept i4 heeft gigantische nieren, voorzien van een blauw ledstreepje. Aan de achterkant heeft de i4 een diffusor, uiteraard ontbreken uitlaatpijpen.



Motorgeluid van componist Hans Zimmer

De elektromotoren van de BMW Concept i4 maken nauwelijks geluid, maar dat vinden ze bij BMW een beetje saai. Ze hebben Hans Zimmer gevraagd om een speciaal motorgeluid te componeren. Hij is een grote naam in Hollywood en componeerde onder meer voor Pirates of the Caribbean, Dunkirk en The Gladiator.







Nieuw logo



Het dashboard van de BMW Concept i4 heeft een groot welvend beeldscherm. Het logo op het stuur is licht gewijzigd. BMW laat het van de reacties van het publiek afhangen of het daadwerkelijk het bekende logo gaat veranderen. In het iDrive-systeem op de middentunnel zien we nog wat knoppen, verder bestaat het dashboard geheel uit schermen. Het stuur heeft dunne spijlen. Of het dashboard van de definitieve i4 net zo blauw wordt als in de concept car, zullen we pas in 2021 weten.



Concept i4 in 2021 naar Nederland

De productie van de BMW i4 start in 2021. Zijn belangrijkste concurrent is de Tesla Model S. Over prijzen wordt nog niets gemeld, maar wees niet verrast als de BMW i4 (2021) ongeveer 100.000 euro gaat kosten.