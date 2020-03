Cupra Formentor is eerste 'eigen' Cupra-model

Waarom Cupra zo nodig een eigen merk moest worden, begrijpen we niet. Helemaal omdat Seat er tot nu toe weinig speciaals mee heeft gedaan. Alle Cupra-modellen zijn sportieve topvarianten van Seat-producten, op de Formentor na. Maar het zou zelfs nog kunnen dat die later ook gewoon als Seat op de markt komt.

Studiemodel vorig jaar



Hoe dan ook, de productieversie van de Formentor is niet te onderscheiden van het studiemodel dat vorig jaar werd onthuld. Aan de ene kant maakt dat de presentatie ervan een anticlimax. Maar aan de andere kant moeten we ook toegeven dat de Seat/Cupra-ontwerpers een knappe cross-over hebben neergezet.

Techniek Cupra Leon



We zijn geneigd om 'cross-over' te zeggen omdat dat de Formentor oogt als een kruising tussen een hatchback en een suv, maar laten we het niet te moeilijk maken: dit is gewoon een suv. Eentje die gebruikmaakt van de techniek van de recent geïntroduceerde Cupra Leon (en de Volkswagen Golf GTI/GTE). Hij is er met een 310 pk sterke 2,0-liter turbomotor of een 245 pk leverende plug-in hybride-aandrijflijn.

Elektrische actieradius



Die laatste koppelt een 1,4-liter turbomotor met 150 pk aan een elektromotor met 115 pk. Zoveel vermogen is er dus beschikbaar in de volledig elektrische modus. De Cupra Formentor komt op een volle accu iets minder ver dan de Cupra Leon: 50 kilometer tegenover 60 kilometer. Maar goed, daar zal niemand de Spaanse peper-suv voor kopen.