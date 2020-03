Coronastress? Het lieve smoeltje van de Microlino 2.0 doet je het virus vergeten

Vandaag zou de Autosalon van Genève 2020 van start zijn gegaan, maar de Zwitserse overheid heeft alle evenementen met meer dan 1000 bezoekers in de komende weken verboden. Dit in verband met een oplopend aantal besmettingen met het coronavirus in het land. Op het moment van schrijven waren het er negen.

Eeuwige glimlach



Is de Microlino 2.0 daar sip over? Nee joh! Heb je dat opgewekte bekje van hem al gezien? Met z’n eeuwige glimlach en guitige kikkeroogjes. De Microlino 2.0 is een evolutie van de Microlino, die al in 2018 aan het publiek werd voorgesteld. Autoliefhebbers zullen gelijk herkennen welk model als inspiratie heeft gediend voor het design: de BMW Isetta.



Grotere spoorbreedte



De Microlino 2.0 staat op een geheel nieuw chassis met een grotere spoorbreedte achter voor meer stabiliteit. Ook is het interieur ruimer geworden en zijn de raamstijlen dunner voor een beter zicht naar buiten. Net als bij de Isetta en de Microlino 1.0 zwaait de hele voorkant open om je toegang te geven tot de cabine.



Twee batterij-opties



In vergelijking met de eerste Microlino – 15 pk, 100 Nm, 0-50 km/h in 5 seconden – heeft de 2.0-versie een sterkere, efficiëntere motor, aldus de fabrikant, maar precieze cijfers zijn er nog niet gegeven. Er zouden twee batterijen beschikbaar komen: eentje met 8 kWh (125 km range) en met 14,4 kWh (200 km range).

Concurrentie uit Duitsland



De Microlino 2.0 is een product van Zwitserse Micro Mobility Systems en moet zo’n 12.000 euro gaan kosten. Er is concurrentie uit Duitsland. De Artega Karo-Isetta is – zoals de naam al verraadt – ook een moderne kloon van de BMW ‘Bubble Car’. In Duitsland kost hij minimaal 17.995 euro. Dan krijg je wel standaard een actieradius van 200 kilometer.