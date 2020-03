5 vragen over de Renault Morphoz

Wat is er minder goed aan de Renault Morphoz?

Dat hij nooit op de weg te zien zal zijn. Dat is helaas het lot van vele concept cars. Omdat de autosalon van Genève afgelast is, kun je hem ook niet live bewonderen. We vroegen Renault of ze wel concrete plannen hebben met een uitschuifbare auto. Technicus Bruno Vanel ontkende, maar ontwerper François Leboine zei dat het beslist niet ondenkbaar is … maar wel pas in 2025 of nog later.