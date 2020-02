Deze veertigjarige Aston Martin Bulldog moet straks 322 km/h kunnen halen

Bij Classic Motor Cars uit Bridgnorth zijn ze optimistisch. Algemeen directeur Nigel Woodward denkt dat de Bulldog zijn officiële topsnelheid van 322 km/h zeker kan halen, ook al kreeg Aston Martin zelf het niet voor elkaar. In 1981 bleef het prototype van de Bulldog steken op 307 km/h.

Volledige restauratie

Classic Motor Cars gaat niet over één nacht ijs. Het bedrijf wil de Bulldog eerst onderwerpen aan een volledige restauratie. “We gaan de auto terugbrengen in zijn originele staat”, zegt Woodward, “maar we gaan voor de betrouwbaarheid waarschijnlijk wat moderne componenten toevoegen.”

Een team van acht man gaat binnenkort beginnen aan de restauratie, die naar verwachting achttien maanden gaat duren. Na de snelheidsrun wil Classic Motor Cars de unieke Aston Martin op een echte wereldtour sturen.



Serie van vijfentwintig stuks

De 4,7 meter lange Bulldog werd eind jaren zeventig ontworpen om de expertise van Aston Martins nieuwe ontwikkelingscentrum in Newport Pagnell te tonen. Voor het design tekende William Towns, de man achter de Aston Martin DBS en de controversiële Lagonda Series 2.

De Bulldog was een volledig werkend prototype. Aston Martin had namelijk plannen om een serie van vijfentwintig stuks te bouwen. Voor de aandrijving zorgde een 5,3-liter V8 met twee turbo’s, die goed was voor 608 pk en 678 Nm.

Achteruitkijkspiegels toegevoegd

In 1981 werd het project stilgelegd omdat het te duur was. De Bulldog – die toen zilverkleurig was – werd verkocht aan verzamelaar in het Midden-Oosten, die achteruitkijkspiegels toevoegde. Via de Verenigde Staten is hij nu in Engeland terechtgekomen.