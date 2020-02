Coronavirus: Gaat de Autosalon van Genève volgende week wel door?

Toyota liet gisteren weten veel personeel thuis te laten. Automotive News Europe meldt dat alleen de topmanagers naar Genève afreizen. Ze worden vergezeld door Europese pr-medewerkers. Dat geldt ook voor Volkswagen, die zo veel mogelijk werknemers bij de autobeurs weg houdt.

Ferrari en Brembo

Ferrari en remmenfabrikant Brembo – beide uit Italië, waar twaalf mensen zijn overleden aan het coronavirus – vaardigen hun CEO’s niet af. Brembo bemant zijn stand in Genève daarom niet met Italiaanse medewerkers, maar met Amerikaanse en Zwitserse.

Chinees studiemodel komt niet

Het gaat de Chinese fabrikant Aiways bovendien niet lukken om zijn nieuwe U6ion naar Genève te verschepen. Er zou een persconferentie plaatsvinden over het studiemodel: een elektrische cross-over. Audiospecialist Harman, onderdeel van het Koreaanse Samsung, komt niet naar de show.

Vijf Zwitserse besmettingen

In Zwitserland is code geel afgegeven. Er zijn momenteel vijf mensen in het land besmet met het coronavirus, één in Genève. Het gaat om een 28-jarige man, die voor zaken in Milaan is geweest. Hij ligt in het ziekenhuis.