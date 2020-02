Drie hot hatchbacks in één klap: Volkswagen Golf GTI, GTD en GTE

Traditiegetrouw schreeuwen de Golf GTI, GTD en GTE hun potentieel niet van de daken. Ze zijn te herkennen aan hun honingraatgrille (met daarin x-vormige mistlampen) en dagrijverlichting over de gehele breedte van de neus. De karakteristieke kleurstrip in de grille is rood op de GTI, zilver op de GTD en blauw op de GTE. Daarbij verschillen de drie ook op uitlaatgebied: de GTI heeft er links en rechts één, de GTD heeft er twee links en bij de GTE zijn de pijpen verborgen.

Interieur zonder knoppen

Volkswagen gaat er prat op dat het interieur van de Golf in grote mate gedigitaliseerd is. De GTI, GTD en GTE zijn standaard uitgerust met een aantal grote schermen, waardoor er nauwelijks nog knoppen te vinden in de cabine. Waarom dat positief is, ontgaat ons, want knoppen zijn voor enkele functies (denk aan het radiovolume en de aircotemperatuur) gewoonweg het meest gebruiksvriendelijk als je rijdt. Typische GTI-, GTE- en GTD-trekjes zijn de golfbalpook en de ruitjesbekleding.

Vermogen van 245 pk

De Golf GTI wordt aangedreven door een 245 pk en 370 Nm leverende 2,0-liter turbomotor. Hij heeft standaard een handgeschakelde zesbak, maar is ook verkrijgbaar met een zeventraps DSG-automaat met dubbele koppeling. De GTD is er alleen met die laatste transmissie en haalt 200 pk en 400 Nm uit een 2,0-liter turbodiesel. In de GTE ligt een plug-in hybride aandrijflijn, die een 1.4 TSI-motor koppelt aan een elektromotor voor een totaalvermogen van 245 pk en 400 Nm.

Car2X-technologie

Over de prestaties rept Volkswagen nog niet. Wel weten we dat de Golf GTI, GTD en GTE adaptieve dempers hebben en een sperdifferentieel. Gebruikmakend van het Travel Assist-systeem kunnen ze tot 210 km/h semi-autonoom rijden. Volkswagen heeft de nieuwelingen ook voorzien van zogeheten Car2X-technologie, waarmee ze kunnen communiceren met andere voertuigen en weginfrastructuur. Wat de nieuwe Golfs gaan kosten en wanneer ze op de markt komen, is nog niet bekend.

Volkswagen Golf GTI

Volkswagen Golf GTD

Volkswagen Golf GTE