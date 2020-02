De Citroën Ami is een Franse Birò

Wie weleens in Amsterdam komt, heeft vast wel de Birò gespot: een klein elektrisch autootje waarmee je tot november 2019 overal gratis kon parkeren. Desnoods recht voor de ingang van de Bijenkorf of midden in de Kalverstraat. Dat lieten de Amsterdamse rijken zich geen twee keer zeggen. Voor 15.000 schaften ze een Birò aan en blokkeerden ze straten, stoepen en grachten. De bekendste Birò-bestuurder is ongetwijfeld Vanessa/Conny Breukhoven/Conny Witteman. Inmiddels mogen Birò-rijders niet meer overal voor niets parkeren, maar het autootje blijft populair. Halverwege 2021 komt Citroën met een concurrent: de Ami. Hij is gebaseerd op de Ami One Concept die vorig jaar werd onthuld om te vieren dat Citroën 100 jaar bestond.



Ami zonder rijbewijs

Groot voordeel van de elektrische Citroën Ami is dat je geen autorijbewijs hoeft te hebben. Iedereen vanaf 16 jaar met een brommerrijbewijs mag ermee op pad. De Citroën Ami kan 45 km/h rijden en is dus alleen geschikt voor stadsverkeer. Citroën belooft dat de actieradius 70 kilometer is, daarmee kun je alle dure winkels van Amsterdam af zonder dat je samen met je aankopen en je leeggetrokken creditcard zonder stroom komt te zitten. Na 3 uur opladen aan het aan het stopcontact (230V), kun je weer verder rijden. Bij een wallbox gaat het sneller, maar het is nog niet bekend hoe snel.

Net als in de 2CV



De strijd met een Birò om de hoogste topsnelheid eindigt gelijk: beide vinden het na 45 km/h welletjes. Parkeren was nog nooit zo makkelijk met de Citroën Ami, want hij is maar 2,41 meter lang. Straatje keren is ook al kinderspel dankzij de draaicirkel van 7,2 meter. Opvallend is hoe gek Fransen zijn op gekke stadsautootjes: Renault ging Citroën al voor met de Twizy. Maar in de Citroën Ami zit je wél overdekt. Leuk detail: de ramen klappen op dezelfde wijze omhoog als bij de Citroën 2CV.



Citroën Ami prijs: 7000 euro



De Ami is halverwege 2021 leverbaar in Nederland. Citroën geeft alvast een indicatie van de Ami-prijzen, op basis van de Franse gegevens. Daar kost hij 7000 euro. Dat is een stuk minder dan de Birò van Vanessa. Citroën wil de auto in Nederland voor ongeveer hetzelfde bedrag aanbieden. Heb je geen 7000 euro, dan kun je de Ami ook huren voor een vast maandbedrag, of per minuut via carsharing. De Citroën Ami is online te bestellen en wordt desgewenst bij je thuis afgeleverd. Alleen moet je dan nog wachten tot 2021 ...