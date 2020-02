Zouden de elektrische MG ZS EV-rijders dit weten over 'hun merk'?

Morris Garages

MG is een afkorting van Morris Garages. Directeur Cecil Kimber wilde begin jaren twintig snelle versies van Morris-modellen gaan bouwen. De 14/28 uit 1924 was de eerste MG, gebaseerd op de Morris Oxford.

Tweedeurs open sportwagens

Al snel maakte MG naam met tweedeurs open sportwagens, zoals de MG T-Types. Met de K3 Magnette won MG in 1933 de Mille Miglia, als eerste niet-Italiaanse merk.

British Leyland

MG ging in 1952 op in BMC (British Motor Company), dat in 1968 opging in British Leyland. Pas in 1955 verscheen de eerste naoorlogse MG, de MGA. Er werden ruim 100.000 van verkocht. De MGB (1962 - 1980) is de bekendste en meest verkochte MG, vooral in de VS sloeg hij aan.

Snelheidsrecords

Op de zoutvlakte van Bonneville klokte Stirling Moss in de op de MGA gebaseerde EX181 een snelheid van 394 km/h (1957). Twee jaar later al verbeterde Phil Hill het record van Moss met een aangepaste EX181: 408 km/h.

Snelle Austins

Als gevolg van bezuinigingen bij British Leyland sloot de MG-fabriek in Abingdon in 1980 zijn deuren. Er zit nu een McDonald's. Na de sluiting kregen snelle Austins een MG-badge.

MGF

In 1992 kwam de eerste volledig nieuwe roadster van MG sinds 1962, de MGF. Toenmalig eigenaar BMW exporteerde de MGF niet naar Amerika. De auto was een te grote concurrent voor de BMW Z3.

Snelle Rovers

Van verschillende Rovers verscheen begin deze eeuw een snelle MG-versie. Na het faillissement van MG Rover in 2005, hield de geschiedenis van het Britse MG op.