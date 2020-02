In Friesland zijn ze het meest gehecht aan diesels

Independer onderzocht meer dan een miljoen door particulieren afgesloten autoverzekeringen en splitste ze uit naar brandstofsoort. Zoals gezegd loopt Flevoland voorop in de elektrificatie van het Nederlandse verkeer. Drenthe blijft ver achter. In de provincie van Ellert en Brammert is slechts 3,5 procent van de particuliere auto’s een elektrische of hybride.

Vier grote steden

Als we kijken naar de vier grote steden is Rotterdam het ‘minst groen’. Daar heeft 1,3 procent van de particuliere autobezitters een EV en minder dan 3 procent een hybride. In Amsterdam ligt dat op 3 en 6 procent respectievelijk. In die zin is het onderzoek op dit gebied weinig representatief, want de meeste elektrische auto’s en (plug-in) hybrides worden natuurlijk zakelijk gereden.



Bron: Independer



