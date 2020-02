Uiteraard staat de Polestar Precept bol van de innovatieve technieken. Daarnaast is veel aandacht besteed aan duurzame materialen. De auto ziet eruit als een vijfdeurs fastback met een Citroën-achtige neus. Ter geruststelling: achterlichtpartij heeft een onmiskenbaar Volvo-karakter. Wat dat betreft verloochent Polestar zijn bloedband met de Zweden niet.



Minimalistisch interieur



In het minimalistische interieur trekt vooral het enorme, Tesla-achtige scherm (15 inch) midden op het dashboard de aandacht. Voor het bedieningsconcept werkt Polestar nauw samen met Google. Gebruikers van Android-telefoons zullen zich vast snel thuis voelen in de futuristische Chinees. Ook valt op dat de Polestar Precept, ondanks zijn fors ogende buitenmaten slechts een vierzitter is. Als troost kunnen we vermelden dat iedereen wel zijn individuele stoel heeft. In de vormgeving van het meubilair herkennen we eveneens de traditionele Volvo-stijl. En als Nederlanders zijn we natuurlijk blij met de mooie oranje gordels.



Accupakket Polestar Prefect

De vier inzittenden kunnen uitgebreid balletjes hooghouden en salsapasjes oefenen; daar hebben ze 3,10 meter wielbasis de ruimte voor. Onder hun voeten is ook volop plaats voor een serieus accupakket. Alleen vertelt Polestar niet hoe groot dat is. Net zoals de fabrikant in alle talen - zelfs in het Chinees - zwijgt over de aandrijflijn, het vermogen en de prestaties. we vragen ons dan ook af of de Polestar mikt op de Porsche Taycan of dat we hem lager moeten inschalen.



Geen grille, maar SmartZone



Waar Polestar wél uitgebreid over vertelt, is de grille - pardon, de SmartZone - in de neus. Het is een transparant paneel, waarachter twee radarsensoren en een HD-camera schuilgaan. In samenwerking met de LIDAR-pod (Laser Imaging Detection And Ranging) op het glazen dak zorgen ze voor verregaande mogelijkheden op het gebied van rijdersassistentie.

Net als de Honda e (en de Audi e-tron tegen meerprijs) heeft de Polestar Precept geen traditionele buitenspiegels, maar zijcamera's. Samen met de skirts zorgen ze voor een optimale stroomlijn, die weer een positief effect heeft op het rijbereik. Maar ook daarover rept Polestar met geen woord. Waarschijnlijk houden we die info tegoed totdat de salon van Genève op 5 maart van start gaat.

Gerecyclede materialen



Niet alleen met zijn elektrische aandrijfconcept heeft de Polestar oog voor het milieu. Ook qua materiaalgebruik probeert de Precept zijn ecologische voetafdruk ook zo klein mogelijk te houden. Dat is natuurlijk niet nieuw; auto's als de BMW i3 en de Mazda MX-30 gingen de Polestar daarin al voor.



Tapijt van visnetten in Polestar Prefect



Voor de stoffering van de stoelen zijn gerecyclede plastic flessen gebruikt, de hoofdsteunen zijn gemaakt van hergebruikt kurkvinyl en het tapijt is vervaardigd van oude visnetten. En nu maar hopen dat je dat laatste niet ruikt ... De ruiten en het panoramadak zijn op hun beurt niet van traditioneel glas, maar van composietmateriaal dat voor een enorme gewichtsbesparing zorgt.