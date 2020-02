Wat is de overeenkomst tussen de DS Aero Sport Lounge en een kerststal?

DS Automobiles wil graag vernieuwend bezig zijn. Vandaar dat het trots meldt dat het interieur van de DS Aero Sport Lounge deels is opgebouwd uit stro. Niet dat de kerststal van Bethlehem is nagebouwd, compleet met os en ezel. Integendeel. De interieurontwerpers van DS maken van stro een chic materiaal. Het goedje is onder meer in de stoelen en in de portieren verwerkt. Al herken je het stro niet meer als zodanig, zodat je het risico vermijdt dat een voorbijlopend paard een hap uit je portier neemt.



Groter dan Tesla



De elektrische DS Aero Sport Lounge is een lel van een auto: hij is 5 meter lang. Ook de 23-inch wielen zijn enorm. De elektromotor is goed voor 600 pk en de accu is ook al zo groot: 110 kWh. Dat is 10 kWh meer dan Tesla te bieden heeft! Op één acculading moet je 650 kilometer ver komen. Van de acceleratie krijgt een paard de hik, de sprint van 0 naar 100 is al klaar in 2,8 seconden.

Geen traditioneel instrumentarium



Een traditioneel instrumentarium ontbreekt in de DS Aero Sport Lounge. De belangrijkste informatie wordt voor de neus van de bestuurder geprojecteerd. DS benadrukt dat de Aero Sport Lounge niet bedoeld is voor een adrenalineverhogende rijbeleving, maar voor rust in een hectisch leven vol deadlines en jengelende kinderen. Nu maar afwachten of we straks ook stro gaan aantreffen in de productie-auto's van DS.