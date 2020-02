Supersportwagentje pesten in de nieuwe Volkswagen Touareg R

De Touareg R is – uiteraard, zouden we bijna zeggen – een plug-in hybride. Hij combineert een 3,0-liter V6 met een elektromotor voor 462 pk en 700 Nm. Onder de bagageruimte ligt een 14,1-kWh batterij, die volledig elektrisch rijden tot 140 km/h mogelijk maakt. De topsnelheid van de Touareg R is begrensd op 250 km/h.

Zwarte carrosseriedetails

Volkswagen heeft de Touareg R geen overdreven agressief uiterlijk meegegeven. Het topmodel van de Touareg-range is eigenlijk alleen te herkennen aan zijn zwarte carrosseriedetails, donkere achterlichten en 20-inch lichtmetalen wielen. De speciale kleur Lapiz Blue is voorbehouden aan de Touareg R, die als eerste Volkswagen tot 250 km/h semi-autonoom kan rijden.

W12 en V10

In vergelijking met eerdere über-Touaregs is de Touareg R weinig exotisch. Van de eerste generatie was een versie met 6,0-liter W12 (450 pk), maar ook een dieselvariant met tien cilinders (313 pk en 750 Nm). Na de facelift kwam de R50 op de markt, met dezelfde 4,9-liter twinturbo V10-diesel, maar dan met 349 pk en 850 Nm.