Wintersportende Tesla-rijders kwamen in lange laadpaalfile terecht

Deze beelden zijn gemaakt langs de snelweg A3 bij Willroth. Bij de Tesla Supercharger aldaar – vlak naast de EGO Erotikfachmarkt Oberhonnefeld – stond een lange rijd Nederlandse Tesla’s te wachten op een vrij plekje aan de laadpaal. En aangezien een beetje Model 3 dertig minuten aan de snellader moet hangen voor een volle accu, kun je je voorstellen dat de vakantiegangers in de laadfile een paar uur hebben staan duimendraaien.

Waarom niet doorgereden?

Misschien hadden ze beter 21 kilometer kunnen doorrijden op de A3, want daar is de volgende Tesla Supercharger gesitueerd. Mogelijk hebben de heren en dames Tesla-rijders dat niet gedaan omdat ze niet meer voldoende range hadden. In de rij zien we vooral Model 3’s staan, die ongetwijfeld zwaar beladen zijn (eentje heeft zelfs een koffer op dak). Niet alleen dát heeft een negatieve invloed op de actieradius, maar ook het rijden van 130 km/h op de autobahn.

Zwarte elektrische zaterdag

Anderhalve week geleden waarschuwde KPMG voor een zwarte elektrische zaterdag. Uit analyse van de adviesorganisatie bleek dat ongeveer 1500 Nederlanders in elektrische auto’s naar de wintersport zouden rijden. KPMG voorspelde een vertraging van zo’n 75 minuten bij laadstations langs de Duitse snelwegen. Uiteindelijk bleek het probleem mee te vallen. Tesla meldde lange wachttijden bij slechts twee Supercharger-stations.