Waarom de DS 9 ons akelig bekend voorkomt

De DS 9 is in Frankrijk ontwikkeld en wordt in China geproduceerd. Volgens DS komt de grote sedan wereldwijd op de markt, al kunnen we ons niet voorstellen dat hij in Nederland succes zal vinden. In de afgelopen tien jaar is het D-segment hier uit de gratie geraakt; consumenten willen geen sedans meer, maar cross-overs en suv’s. Misschien vindt DS dat de DS 9 thuishoort in het E-segment, maar daar loopt hij tegen conservatieve kopers aan, die zweren bij hun Audi A6 en BMW 5-Serie.

Geen stijlloze portieren

Hoe dan ook, de DS 9 is dus gebaseerd op de Chinese Peugeot 508 L. Die laatste verschilt op enkele vlakken van ‘onze’ 508: hij heeft een 10 centimeter langere wielbasis, portieren met raamstijlen (de 508 heeft stijlloze ruiten) en een traditionele achterklep (de 508 is eigenlijk een hatchback). Dat de DS 9 verwant is aan de Peugeot kun je direct zien aan zijn algehele vorm, zijn verzonken koplampen en diep doorlopende dagrijlichten. De uitlaateindstukken zijn precies gelijk aan die van de 508 L.

Designlink met de Citroën DS

De diamantstructuur in de achterlichten is typisch DS, ook al komt de vorm van de lichtunits overeen met die van de 508 L. Excentriek designgeintje is de positie van de clignoteurs, die – à la Citroën DS – hoog op de achterste raamstijlen zijn aangebracht. Vooraan de DS 9 vinden we niet de bescheiden grille van de Peugeot 508, maar een assertieve muil met daarin prominent het DS-logo. Nieuw is de verchroomde strip die midden over de motorkap naar achteren loopt.

Alleen als plug-in hybride

In eerste instantie komt de DS 9 alleen als plug-in hybride op de markt. Zijn aandrijflijn kennen we al uit de 508 en bestaat uit een turbobenzinemotor en een elektromotor. Het systeemvermogen is 225 pk. Met een volle 11,9-kWh batterij kan maximaal 50 kilometer op elektrokracht worden afgelegd. In EV-modus is de topsnelheid afgeregeld op 135 km/h. De batterij van de DS 9 E-Tense is in 1,5 uur op te laden tot 100 procent.

Topmodel met 360 pk

Op korte termijn komen er nog twee E-Tense-modellen bij: een versie met 250 pk en een topvariant met 360 pk en vierwielaandrijving. In China kunnen kopers ook kiezen voor een DS 9 met een 225 pk leverende Puretech-benzinemotor (dus zonder elektro-ondersteuning). Alle modellen zijn standaard uitgerust met een achttraps automaat. Optioneel is DS Active Scan: dat het onderstel voorbereid op oneffenheden in het wegdek.

Diverse interieurthema's

In het interieur belooft DS een hoogwaardige afwerking met nappaleer op het dashboard, alcantara op het plafond en kristalvormige knoppen. Door de lange wielbasis van 2,90 meter (de reguliere 508 komt tot 2,80 meter) zou de beenruimte op de achterbank riant zijn. De DS 9 is te personaliseren met interieurthema’s die vernoemd zijn naar Parijse wijken. Wat de auto gaat kosten en wanneer hij bij ons op de markt komt, is nog niet bekend.