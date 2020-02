Apps met flitspaalsignalering mogen in Duitsland nu echt niet meer

Zoals gezegd zijn dat soort apps al jaren niet meer toegestaan in Duitsland. Tot nu toe was de Duitse verkeerswet echter niet specifiek genoeg. Er stond min of meer dat het verboden is om apparaten te gebruiken die tot doel hebben de locaties van flitspalen en mobiele controles te laten zien. Dat laat dus ruimte voor mobiele telefoons, die niet met dat doel zijn ontwikkeld.

Maas in de wet gedicht

In de aangepaste regels is die maas nu gedicht. Alle apps die waarschuwen voor verkeerscontroles zijn nu verboden, ongeacht op wat voor apparaat ze draaien. Maar … Slimmeriken hebben weer een vergissing van de Duitse overheid ontdekt. De nieuwe wet heeft het namelijk alleen maar over de bestuurder van de auto. Dat zou betekenen dat een passagier de verkeersapps wél mag gebruiken.

In Nederland mogen apps wel

In Nederland mag je gewoon apps met flitspaalsignalering gebruiken (mits je de telefoon niet in de hand hebt). De politie vindt dat zulke apps bijdragen aan de veiligheid, omdat het bestuurders helpt om zich aan de snelheid te houden. En dat is een verrassend positieve instelling. Wij zouden zeggen: het helpt bestuurders juist om zich niét aan de snelheid te houden.