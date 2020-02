Wat heeft Volvo met de V90, de V90 Cross Country en de S90 uitgespookt? In de eerste plaats zijn de Zweden met de neus en de bilpartij aan de slag gegaan. Aan de voorkant zijn de mistlampen aangepast, maar opvallender is de vernieuwde spoiler met chroomrand. Aan de achterkant van de S90, V90 en V90 Cross Country ziet de oplettende autospotter licht gewijzigde achterlichten. De led-units lopen op de hoeken niet langer in één streep door, maar laten een kleine onderbreking zien. Daarnaast monteert Volvo voortaan van die hippe 'dynamische' knipperlichten.



Meer geluid en minder stofjes in de Volvo V90 en S90



Voor het interieur bestaat het nieuws uit een nieuwe audio-installatie van Bower & Wilkins, die volgens Volvo - hoe verrassend - een betere geluidskwaliteit biedt dan voorheen. Dat is te danken aan een verbeterde versterker, daarnaast is het systeem uitgerust met noise cancellation.







De hooikoortspatiënten onder de Volvo-rijders zullen blij zijn met het Advanced Air Cleaner System in de S90 en V90. Vooral omdat de bestuurder het interieur in een paar minuten tijd van de allerkleinste stofdeeltjes kan ontdoen.



Vegetarisch interieur voor Volvo V90 en S90



Over stofjes gesproken: de Volvo's S90 en V90 worden ook leverbaar met dezelfde handgemaakte wollen bekleding die enige tijd geleden in de Volvo XC90 werd geïntroduceerd. Die mooie wol is als koren op Volvo's molen van politieke correctheid in. Na het schrappen van vijf- en zescilinders, het drastisch inperken van het dieselaanbod en de begrenzing van de maximumsnelheid tot 180 km/h stap het merk deels over op vegetarische bekleding. Trots melden de Zweden dat de topversies nu ook worden geleverd met 'een interieur dat geheel vrij is van leder' ...

S90 en V90 nu ook als T6 Plug-in Hybrid



Belangrijker vinden we dat het gamma van de V90 wordt uitgebreid met een nieuwe plug-in hybride. In de zomer krijgt de 390 pk sterke V90 T8 Plug-in Hybrid gezelschap van de T6 Plug-in Hybrid met 340 pk. Behalve een lager vermogen, biedt deze nieuw stekkerhybride ook een lagere instapprijs, en dat is altijd goed nieuws.

Mild hybrid-techniek voor alle Volvo's



Last but not least gaat Volvo al zijn modellen voorzien van mild-hybridtechniek. Die zat al in de Volvo XC90 en XC60, en vindt nu ook zijn weg naar de Volvo 90- en 60-serie, én de Volvo XC40. Met het 48V-hulpsysteem aan boord, springen alle modellen volgens Volvo tot wel 15 procent zuiniger met brandstof om. Dit is vooral te danken doordat het systeem bewegingsenergie terugwint zodra de bestuurde van het gas af gaat. De energie wordt opgeslagen in de 48V-accu, die de kleine elektromotor van het mild-hybridsysteem van energie voorziet. Zo is de elektromotor in staat om de verbrandingsmotor onder bepaalde omstandigheden kan ontlasten. Op die manier is er minder benzine nodig om de auto vooruit te helpen.