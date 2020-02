Volkswagen Golf GTI laat zijn neus

En wat zien we op dit neusbeeld? Nou, weinig schokkends. De ver voorovergebogen motorkap kennen we inmiddels van alle andere Golfjes 8. De grofmazige ondergrille, waarachter aan weerszijden vijf priemende led-lampen schuilgaan, zagen we al eerder. Net als de led-balk over de hele breedte van de neus. Bij de Golf 8 GTE om precies te zijn. Alleen is de strip in de smalle bovengrille bij de plug-in hybride Golf blauw. Bij de GTI zijn ze zoals te doen gebruikelijk rood.



'Krachtigste GTI ooit'



Uiterlijk dus geen grote verrassingen. Hoe zit het dan met de techniek? Aanvankelijk was de verwachting dat Volkswagen met de Golf 8 GTI motorisch op dezelfde golflengte zou blijven zitten als met de Golf 7 GTI. Dat wil zeggen dat de tweeliter TSI-motor een vermogen van 235 tot 245 pk (Performance-versie) zou leveren. Aan de andere kant spreekt Volkswagen over de komende generatie als 'de krachtigste Golf GTI' ooit.

TCR-specificaties



Komt dat door de mild-hybridondersteuning van de tweeliter turbomotor? Of kietelt Volkswagen de standaard-GTI meteen op naar dezelfde specificaties als de Golf 7 GTI TCR? Die topversie had immers 290 pk, zo'n beetje het maximaal haalbare voor een voorwielaandrijver. Als het inderdaad die kant opgaat, heeft dat waarschijnlijk ook gevolgen voor de vierwielaangedreven Golf R. Want ook die heeft Volkswagen weer aangekondigd. Als de 'gewone' GTI al 290 pk heeft, kunnen we ons niet voorstellen dat de opper-Golf het bij dezelfde 310 pk houdt als zijn voorganger. Aan de andere kant is de nieuwe Cupra Leon misschien wel een betrouwbare voorbode van de Volkswagen Golf 8 GTI en Golf 8 R. Bij de snelle Spanjaard lopen de vermogens uiteen van 245 tot 310 pk. De krachtigste variant wordt uitsluitend leverbaar met DSG-automaat en vierwielaandrijving.



Speculaties, speculaties ... We zullen nog tot het Volkswagen-feestje aan de vooravond van de salon van Genève (2 maart) moeten wachten op de exacte specificaties van de Golf 8 GTI. Het showroomdebuut van de Golf GTI laat langer op zich wachten. Tot de tweede helft van 2020 om - soort van - precies te zijn. We houden je op de hoogte!