Hoe de Maserati MC20 aan zijn naam komt

In plaats van een spannende, Italiaans klinkende term krijgt Maserati's sensationele nieuweling dus een vrij saaie letter-cijfercombinatie op zijn kont. Maar daar is een goede reden voor. MC staat voor Maserati Corse 2020, waarmee Maserati wil aangeven dat het met deze auto een comeback in de autosport wil maken en dat er dit jaar een geheel nieuwe fase van het bestaan van Maserati ingaat. Corse betekent namelijk 'circuits'. Maar er zijn nog twee redenen voor de gekozen modelnaam.

'Maserati MC20 borduurt voort op MC12'



Wie niet meer héél piepjong is, herinnert zich waarschijnlijk nog wel de Maserati MC12 uit 2004. Met die auto keerde het merk na een afwezigheid van 37 jaar terug in de autosport. En niet zonder succes. De Maserati MC12 schreef tussen 2004 en 2010 liefst 22 races op zijn naam. Niet de minste, want er zaten ook drie zeges in de 24 Uur van Spa tussen. Volgens de fabrikant is de Maserati MC20 de 'natuurlijke evolutie' van de MC12. Dat klinkt leuk, maar als er íets zeker is, dan is het wel dat de MC20 technisch in elk geval niets gemeen zal hebben met de MC12.



Grofweg 630 pk



Die laatste ontleende de 12 in zijn naam namelijk aan het aantal cilinders van zijn middenmotor. Het zal je dus niet verbazen dat dit een V12 was. De MC20 krijgt veel minder cilinders. Namelijk nul, want de MC20 wordt een volledig elektrische sportwagen. Desondanks durven we er wel vanuit te gaan dat de MC20 grofweg evenveel vermogen krijgt als zijn 'voorganger', die 630 pk de wereld in brulde.

Een andere historische verwijzing die Maserati met de MC20 wil maken, is die naar de Tipo 26. Dat was de eerste circuitauto met de drietand in de neus waarbij het getal in de naam verwees naar het productiejaar. Net zoals dat bij de MC20 het geval wordt.



Made in Modena



Om de Maserati MC20 te gaan bouwen, hoeft Maserati geen bomen om te kappen of een geheel fabriek neer te zetten. De superkrachtige EV wordt 'gewoon' in de productievestiging in Modena in elkaar gezet. Helemaal zonder slag of stoot gaat dat niet, want Maserati is al wel begonnen met de bouw van een moderne, milieuvriendelijke lakstraat. Daarnaast wordt de productielijn afgestemd op het toepassen van de voor Maserati geheel nieuwe, elektrische aandrijflijn.

Verwacht niet dat je de Maserati MC20 binnenkort op de salon van Genève kunt aanschouwen, want de auto gaat pas eind mei in première. Niet op de een of andere fancy autobeurs- of veiling, maar gewoon thuis in Modena.