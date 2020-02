Renault Twingo Z.E. kán de goedkoopste elektrische auto worden

Onlangs reden we met de elektrische Smart EQ Fortwo en constateerden we andermaal dat er geen fijnere stadsauto is. Hij is snel, schoon en wendbaar. Alleen die actieradius: 130 kilometer! Dat is niet meer van deze tijd. Renault was zo slim om de Twingo Z.E. te voorzien van een groter accupakket. Dat deed al dienst in de oude Renault Zoe en dankzij de capaciteit van 22 kWh (de Smart komt niet verder dan 17,6 kWh) is de actieradius 180 kilometer. Dat is 50 kilometer meer dan de Fortwo en de Forfour. De elektromotor is in alle modellen wel precies hetzelfde, die levert 82 pk en 160 Newtonmeter.



Geen snellader, wél snel laden



De Renault Twingo heeft op zijn beurt wel weer een kleinere actieradius dan de drieling van Volkswagen: de e-Up, de Skoda Citigo e-iV en de Seat Mii Electric. Van deze drie auto's is de actieradius 260 kilometer, dankzij een groter accupakket van 36,8 kWh. Bovendien hebben deze drie auto's een snellaadmogelijkheid, waarbij de accu binnen een uur van 10 naar 80 procent kan worden opgeladen.

De Renault Twingo Z.E. heeft die mogelijkheid niet, maar laadt wél sneller bij de laadpalen die bij je thuis, op je werk of bij de voetbalclub staan. Het accupakket is met 22 kW op te laden bij deze laadpalen. Bij de krachtigste laadpaal kun na een halfuur laden 80 kilometer elektrisch rijden. Dát gaat bij de Volkswagen-drieling dan weer langzamer: het accupakket kan dan maximaal 7,2 kW aan.



Wanneer komt de Twingo Z.E. naar Nederland?



De Renault Twingo Z.E. staat in elk geval in 2020 nog in de Nederlandse showroom, maar een exacte datum is nog niet bekend. Prijzen zijn evenmin gecommuniceerd. Renault heeft het nog niet bevestigd, maar waarschijnlijk kun je het accupakket van de Twingo Z.E. huren voor een vast bedrag per maand. Net als bij de Renault Zoe. Daardoor kan de basisprijs laag gehouden worden.

Als de aanschafsubsidie op elektrische auto's van 4000 euro er daadwerkelijk komt, dan kan het basisbedrag van de Twingo zomaar onder de 15.000 euro uitkomen. Daarmee zou hij de goedkoopste elektrische auto kunnen worden.



Benzinemotor blijft leverbaar

De Renault Twingo Z.E. en de Smart EQ Fortfour delen veel techniek, maar varen wel een eigen koers. Smart verkoopt alleen nog elektrische auto's, maar de Renault Twingo blijft gewoon leverbaar met benzinemotoren.