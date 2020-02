Deze Bentley Continental GT Mulliner heeft 400.000 stiksels aan boord!

Kun je de Mulliner ergens aan herkennen? Ja. Hij heeft bijvoorbeeld een ‘diamantgrille’, afwijkende luchtroostertjes op de flanken en een tonneaucover met diamantvormig stikwerk. Volgens Bentley zitten er bijna 400.000 stiksels in deze bijzondere Continental GT Convertible. Voor één diamantvorm zouden al 712 stiksels nodig zijn.

Breitling-klokje

Kopers kunnen kiezen uit acht kleurencombinaties voor het interieur. In dit exemplaar is Bentley voor crémewit, donkerblauw en een accentlijn n rood gegaan. De digitale tellers achter het stuur hebben in deze Mulliner dezelfde zilverkleurige achtergrond als het Breitling-klokje in de middenconsole, dat een wijzerplaat van echt zilver heeft.

V8 of W12

​De Continental GT Mulliner Convertible is te bestellen met V8 of met W12. Die laatste haalt een top van 333 km/h en gaat in 3,8 seconden van stilstand naar 100 km/h. De V8 doet daar nauwelijks voor onder, met een VMax van 318 km/h en een sprinttijd van 4,1 seconden. Kopers krijgen de sleutel van hun Mulliner gepresenteerd in een handgemaakt doosje in de drie kleuren van het interieur.

Beste in zijn klasse?

Bentley bestond in 2019 precies honderd jaar. Ter gelegenheid daarvan leende Autowereld-collega Gert Wegman een Continental GT Convertible bij de importeur. 'Is dit de beste auto in zijn klasse', vroeg hij zich af. Het antwoord zal je verbazen.