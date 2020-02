Vindt Nissan Afrikaanse levens minder belangrijk dan Europese?

In bijgaande video is het te zien: de nieuwe Nissan NP300 Hardbody is vele malen minder veilig dan de Navara NP300 uit 2015. Volgens Global NCAP zou de bestuurder van de eerste pick-up waarschijnlijk aan zijn verwondingen zijn overleden. De persoon achter het stuur van de Navara zou weinig meer dan wat kleerscheuren hebben gehad.

Nul sterren

Daarbij is de tweedehands Navara uitgerust met een aantal elektronische veiligheidssystemen, zoals stabiliteitscontrole. De Afrikaanse NP300 Hardbody – wat een ironische naam eigenlijk – heeft dat allemaal niet. Hij scoorde in 2018 nul sterren in een Global NCAP-test. Zijn carrosserie is zo zwak en onstabiel dat de auto helemaal verkreukeld en de airbags ineffectief zijn.

Appels met peren?

Om toch even wat nuance in het verhaal aan te brengen: in Afrika is de nieuwe Navara ook gewoon leverbaar. Eigenlijk had Global NCAP die moeten pakken voor de crashtest. De NP300 Hardbody is vooral bedoeld voor commercieel gebruik, zoals je in Europa ook nog steeds de oude Mercedes-Benz G-Klasse als Professional-model hebt. Daarbij zal ook de prijs van een NP300 in Afrika een stuk lager zijn. Maar toch …

Dubbele moraal

“Deze crashtest laat de dubbele moraal zien, als het gaat om voertuigveiligheid in Afrika en Europa”, aldus David Ward, directeur van Global NCAP. “Een nieuwe auto is in Afrika dus niet per se veiliger. Wat dat betreft is het voor Afrikanen beter om maar gewoon een tweedehands auto te importeren uit een regio waar strengere veiligheidsstandaarden gelden.”

Onethisch gedrag

FIA-topman Saul Billingsley: “Gelooft Nissan dat het leven van een Afrikaan minder waard is dan het leven van een Europeaan? Als dat niet zo is, hoe legt het bedrijf dit schokkende verschil in veiligheid dan uit? Als we in 2030 de helft minder verkeersdoden willen hebben, dan moeten we dit onethische gedrag van autofabrikanten uitbannen.”