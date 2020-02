6 weetjes over de Aston Martin Valkyrie

1: Max Verstappen vindt de Valkyrie een “insane car”

Vorig jaar was Max aanwezig toen de Aston Martin Valkyrie optrad tijdens de British Grand Prix. “Maar het is natuurlijk beter om zelf achter het stuur te kruipen.” Deze week kreeg hij de kans. “Om een van de eersten te zijn die in zo’n ‘insane car’ mag rijden is erg gaaf. Het was een geweldige kennismaking.”

2: De V12 van de Valkyrie draait 11.100 toeren

De Aston Martin Valkyrie wordt aangedreven door een 6,5-liter V12 die 1000 pk produceert. Zonder turbo. Het maximale vermogen wordt bereikt bij 10.500 toeren. De twaalfcilinder draait maximaal 11.100 toeren per minuut!

3: De Aston Martin Valkyrie is een hybride

Alleen een V12 met 1000 pk is niet genoeg – de Aston Martin Valkyrie heeft ook nog een elektromotor. Die zorgt voor 160 pk en 280 Nm aan extra ‘oempf’. Dat brengt het totale vermogen op 1160 pk en 900 Nm. Integral Powertrain levert de elektromotor en Rimac het lichtgewicht batterijpakket.

4: Nul knoppen op het dashboard van de Aston Martin Valkyrie

Toen Max achter het stuur van de Aston Martin Valkyrie kroop, keek hij naar vier beeldschermen. Een centraal scherm op het dashboard en twee displays die de buitenspiegels vervangen. Op het stuur zit ook een scherm. Er is een smalle middentunnel met knoppen voor de parkeerrem en de alarmlichten.

5: Het stuur van de Valkyrie is misschien wel de duurste iPad ooit

Het stuur van de Valkyrie kun je loshalen. En je wilt het niet kwijtraken, want het is vast een peperduur onderdeel. Het heeft een display dat dienst doet als instrumentarium. Het toont de actuele snelheid, het toerental, de motortemperatuur en de hoeveel brandstof en stroom in de tank respectievelijk accu. De knoppen voor de knipperlichten, de ruitenwissers en het starten van de motor, zitten ook op het rechthoekige stuur.

6: De Aston Martin Valkyrie klinkt onwerelds

Zeg nou zelf, zo’n atmosferische V12 klinkt toch alsof er een engeltje in je oor piest?

Bonusweetje: Aston Martin gaat niet racen met de Valkyrie

Vers van de pers: het was de bedoeling om te gaan racen, maar die plannen zijn vandaag in de ijskast gezet. De Aston Martin Valkyrie zal dus niet meedoen aan Le Mans . De straatversie (wat klinkt die term plat bij een dik 3 miljoen kostende hypercar) komt er wel gewoon. Na de zomer worden de eerste exemplaren uitgeleverd.