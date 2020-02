Kom maar op met die CO2-boetes: hier is de Mercedes GLE Coupé AMG!

Laten we met het slechte nieuws beginnen. De Mercedes-AMG GLE 63 Coupé heeft een CO2-uitstoot van 262 tot 263 gram per kilometer. Voor elk exemplaar dat de Mercedes-dealer verkoopt, moeten hij dus eigenlijk twee stuks van de Mercedes EQC wegzetten. Alleen dan maakt het merk nog een beetje kans om het door de EU voorgeschreven gemiddelde van 95 g/km te halen ... Dat wordt nog een hele dobber, want eigenlijk weet de elektrische Mercedes op geen enkele markt potten te breken.

Topsnelheid Mercedes-AMG GLE 63 Coupé



Maar doen we de oogkleppen op, dan begint ons hart toch wel wat sneller te kloppen van de vierwielaangedreven Mercedes-AMG GLE

63 Coupé. Net als bij de AMG-versie van de gewone GLE gaat er in de hoge neus nog altijd een vierliter V8 met twee turbo's schuil. Maar verstoppertje spelen heeft geen zin, want je herkent zijn hamerende geluid van verre. Standaard is er 571 pk aan boord, waarmee de kamerolifant met z'n fluks schakelende negentraps automaat in 4 seconden naar 100 km/h sprint. De S-versie gaat weer een stapje verder; dankzij 612 pk verloopt de honderdsprint nog twee tienden van een seconde sneller. Ook lapt hij de geijkte topsnelheid van 250 km/h aan zijn laars. Pas bij 280 km/h vindt de begrenzer van de Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé het welletjes.

Elektrohulpje van 22 pk



Volgens Merrcedes zet het merk met deze twee topversies van de GLE Coupé de elektrificatie van de modelseries consequent voort. Pardon? Waar zit de stekker dan? Nou, nergens. De achtcilinder turbobeul heeft namelijk een bescheiden elektrohulpje in de vorm van een 48 volts boordsysteem dat aan de startdynamo is gekoppeld. Dat geeft een boost van 22 pk, maar zorgt ook voor een soepeler werkend start-stopsysteem en zou het verbruik moeten verminderen. Maar met een gemiddelde dorst van 11,5 liter op 100 km (1 op 8,7) en een CO2-uitstoot van 262 tot 263 g/km zien we Greta Thunberg nog niet in juichen uitbarsten. En dat terwijl Mercedes nog wel zo zijn best heeft gedaan, want de CO2-uitstoot van de V8 is mede dankzij cilinderuitschakeling toch fors lager dan bij de vorige editie (319 g/km)

Uiterlijk AMG-vertoon



Aan de buitenkant is gelukkig niet te zien wanneer je op vier cilinders rijdt. Daarentegen wijst de grille met chroomspijlen de omstanders erop dat ze met een vette AMG te maken hebben. Andere AMG-kenmerken zijn de luchtinlaten van formaatje Coentunnel en de ribbels in de motorkap. Aan de achterkant tonen met name de vier hoekige eindpijpen dat je zojuist door een AMG voorbij bent geblazen.

Standaard 22 inch



Mercedes geeft hoog op over de sportieve rijeigenschappen van de dikste der GLE Coupés. Zo houdt Active Ride Control het overhellen in bochten in toom. Snelle jongens en meisjes kunnen het Dynamic Select-systeem in de standen Pro en Master zetten, voor de comfortliefhebbers zijn er weer andere rijmodi. Maar de luchtgeveerde vierwielaandrijver staat zijn mannetje desnoods ook op onverhard wegdek. Gewoon Dynamic Select even in de zandstand of in Trail zetten. Al zouden wij met de standaard meegeleverde 22-inch wielen geen rotsachtig bergweggetje opzoeken.



Prijzen Mercedes-AMG GLE 63 Coupé

Over de prijzen en de Nederlandse marktintroductie heeft Mercedes ons nog niets verteld. Reken op bedragen waarvoor je in Amsterdam een hartstikke leuke kledingkast kunt kopen.