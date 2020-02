Is de Hyundai i20 nu wel onderscheidend?

De huidige i20 is een competente, maar ietwat grijze auto. Zijn opvolger moet een “onderscheidende uitstraling” krijgen, aldus Hyundai. En dat probeert het Zuid-Koreaanse merk te bewerkstelligen met zijn nieuwe Sensuous Sportiness-designfilosofie.

Skoda-achtig

Maar goed, alle paarse broeken op een stokje … Afgaand op de foto’s is de aankomende i20 niet de meest spannende hatchback geworden. Hij heeft iets Seat- of Skoda-achtigs: met snaarstrakke lijnen, messcherpe koplampen en een zwart dak dat doorloopt in de achterklep.

Achterlichten

Opvallend zijn de achterlichten, die met elkaar zijn verbonden door een lichtstrip en ver doorlopen in de flanken. Geinig detail is de tankklep, die aan de linkerkant in de uitsparing van de achterlichtunit is weggewerkt.

Geëlektrificeerde versie

Motorisch gaat er naar verwachting weinig veranderen. De bekende 1,0-liter driecilinder turbomotor van de vorige i20 komt gewoon terug in de nieuwe. Waarschijnlijk introduceert Hyundai op termijn ook een geëlektrificeerde versie van de i20. Dit om aan de Europese uitstooteisen te voldoen.