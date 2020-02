De vreemdste occasion die je in tijden hebt gezien: de Italdesign Aztec

De Aztec debuteerde in 1988 op de autoshow van Turijn om de twintigste verjaardag van Italdesign te vieren. Hij werd ontworpen door de oude meester Giorgetto Giugiaro, die ook tekende voor de BMW M1, DMC De Lorean, Fiat Panda, Lotus Esprit, Maserati Ghibli, Volkswagen Golf, en meer. In samenwerking met een Japanse firma wilde Italdesign vijftig exemplaren van de Aztec fabriceren, maar dat werden er uiteindelijk minder dan twintig.

Bestuurder en passagier gescheiden



Wonderlijk aan de Aztec is dat de bestuurder en passagier van elkaar gescheiden zijn. Ze zitten allebei in een eigen bubbel, waardoor communicatie via een speakersysteem loopt. Het originele studiemodel had geen dak. Dit productie-exemplaar heeft twee verwijderbare cockpitkoepels van plexiglas. Om in en uit te stappen moeten twee portieren open: een conventionele en een kap die schuin naar boven scharniert.

Vijfcilinder turbomotor van Audi



Voor de aandrijving van de Aztec zorgt een vijfcilinder turbomotor van Audi. De 2,2-liter unit is door de Duitse tuner MTM onder handen genomen, waardoor hij een vermogen van 250 pk levert. Zijn aandrijfkrachten gaan via een handgeschakelde vijfbak en de vierwielaandrijving van de Lancia Delta HF Integrale naar het asfalt. Het exemplaar dat nu via Bringatrailer.com wordt aangeboden, heeft slechts 400 kilometer gelopen.

Toets een driecijferige code in



Bijzonder zijn bedieningspanelen op de flanken. Door daarop een driecijferige code in te voeren krijg je via een speakertje informatie over de auto te horen of kun je bepaalde functies aansturen. Tik 123 in en een stem vertelt je hoeveel koelvloeistof de Aztec nog heeft. Druk op de knoppen 121 en het slot van de achterste wielkastcovers gaat open. Om een of andere reden zit er ook een 12 volt DC-stekkeraansluiting op het bedieningspaneel.



Asymmetrisch stuurwiel



De bestuurder van de Aztec kijkt uit over een vreemd asymmetrisch stuurwiel en een halfronde instrumentencluster, met daarin meters van VDO. Voor de passagier zit een vergelijkbaar gestileerde unit, maar daar is het stuurwiel vervangen door een beugel, met op de plaats van de meters een Halda-rallycomputer. Dus … Ben je op zoek naar een bijzondere sportwagen om toerritten mee te doen, ga dan naar Bringatrailer.com. Je hebt nog zeven dagen om te bieden. Het hoogste bod is op het moment van schrijven 75.000 dollar.