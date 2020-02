Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ Top – De Aston Martin Vantage Roadster is zo mooi!

We zijn niet onverdeeld enthousiast over het uiterlijk van de Aston Martin DBX, maar de DB11, DBS Superleggera en Vantage zijn gewoon beauties. Geen twijfel over mogelijk. De Vantage is zelfs nog een tandje begeerlijker geworden met de introductie van deze beeldschone Roadster-variant.

+ Top – De nieuwe Toyota Yaris is on-Toyota’s leuk

Pasen en Pinksteren zijn dus toch op één dag gevallen, want de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Toyota heeft de nieuwe Yaris – de vierde generatie – gewoon hartstikke leuk gemaakt, zowel om te zien als om te rijden. Lees onze eerste rij-indruk.





+ Top – ‘Rasen auf der Autobahn’ blijft mogelijk

Eigenlijk zouden we dit bericht in de flop-categorie moeten plaatsen, want milieu en veiligheid. Maar aangezien wij straks 100 km/h gaan rijden in Nederland, is het toch wel lekker dat je je auto af en toe over de grens kan uitlaten.

- Flop – De Zwarte Zaterdag die je wist dat zou komen

Kennelijk zijn er 1500 Nederlanders die op zaterdag 22 februari met een elektrische auto naar de wintersport vertrekken. Tel daar de elektro-Belgen en –Duitsers bij op en je hebt het recept voor lange files voor de laadpalen in Zuid-Duitsland.

- Flop – Mercedes neemt afscheid van 15.000 werknemers

Leuk, die overgang naar elektrische mobiliteit, maar het kost autofabrikanten miljarden euro’s. En die pijn voelt Mercedes ook. Topman Ola Källenius kondigde deze week aan dat er niet 10.000 maar 15.000 banen op de tocht staan.