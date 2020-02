Hyundai Ioniq Electric: snelladen tips en trucs

De Hyundai Ioniq Electric laat in zijn instrumentarium zien hoe lang het duurt voordat de accu vol zit. Hij communiceert ook de wachttijd tot 80 procent. Daar kan wel 45 minuten tussen zitten – zo traag verlopen de laatste procenten.

Beter ga je weer rijden als de batterij voor 68 procent gevuld is. We zullen uitleggen hoe dat zit.

Tip 1: Snelladen tot 68 procent

Snelladen met de Hyundai Ioniq Electric (38 kWh) gaat in het begin het snelst. Tot 50 procent halen wij laadsnelheden van 40 tot 49 kW. Dan schroeft de auto het laadvermogen terug tot circa 35 kW. Dat is ook nog acceptabel. Bij 68 procent daalt de laadsnelheid verder naar 22 kW en niet veel later naar 15 kW. Laden met zulke lage snelheden is zonde van je tijd.

Als er genoeg snelladers op je route staan, is het sneller om bij 68 procent weer af te koppelen. Wil je op de 49 kW-golf surfen, dan moet je bij een accupeil van 50 procent weer verkassen.

Tip 2: Alle snelladers bezet? Gebruik de Renault Zoe-stekker!

Het wordt steeds drukker bij de Nederlandse snelladers. Stel nou dat alle CCS-snelladers (die 8-vormige stekker) bezet zijn, wat doe je dan?

De simpelste oplossing is doorrijden naar het volgende snellaadstation, maar misschien heb je daarvoor niet genoeg range. Daarom eerst maar eens kijken hoe vol de andere auto’s zitten. Veel snelladers hebben een beeldscherm waarop je dit kunt aflezen. Soms kan een Nissan Leaf (andere snellaadstekker) worden verplaatst naar een ander laadpunt, zodat jij de Ioniq kan aankoppelen.

Maar voordat je op onderzoek uitgaat, zouden wij inpluggen met de Renault Zoe-stekker. Dit is de derde stekker aan de snellaadpaal die weinig gebruikt wordt. Dat is de ‘gewone stekker’ (type 2), die je kent van de laadpaal in de straat. Hiermee opladen gaat niet snel, maar het doet wel iéts. De boordlader van de nieuwe Ioniq (38 kWh) gaat tot 7,2 kW (vorige Ioniq: 6,6 kW). Een fractie meer. Een welkome fractie.

Toen wij een paar dagen geleden bij een drukke Fastned arriveerden, duurde ons ‘onderzoek’ zo’n 15 minuten. De eigenaren van de andere auto’s waren nergens te bekennen en met een paar kWh’s in de accu erbij, durfden we de rit naar de volgende Fastned aan – 18,7 kilometer verderop.

Tip 3: Langzamer rijden werkt

Gebruik laadapps om te controleren of snelladers beschikbaar zijn. Dat is geen garantie, want je kunt ze niet reserveren. Maar als ze bezet zijn, weet je vrijwel zeker dat je moet wachten. Of dat je beter naar een andere locatie kunt gaan. In zo’n geval kun je beter geen stroom verkwisten door 130 km/h te rijden. Door iets rustiger aan te doen, kun je een laadpunt verderop nog halen.

Langzamer rijden werkt. In onze Hyundai Ioniq Electric actieradius test is het verschil in stroomverbruik bij 100 en 130 km/h aanzienlijk. 100 kilometer rijden op 130 km/h, kost evenveel energie als 140 kilometer op 100 km/h.