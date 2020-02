BMW heeft een connectie met de kunstwereld. Al vanaf de jaren zeventig stelt de fabrikant auto’s beschikbaar aan artiesten, die er vervolgens een kunstwerk van maken. Roy Lichtenstein beschilderde een 320i Turbo, Andy Warhol een M1 Procar, David Hockney een 850CSi en Jeff Koons een M3 GT2.

Met de hand beschilderd



Futura 2000 – Leonard Hilton McGurr, een 64-jarige graffiti-artiest uit New York – heeft drie BMW M2 Competitions met de hand beschilderd. Een ervan maakt zijn debuut op de kunstbeurs Frieze Los Angeles. Van de gelimiteerde M2 Edition by Futura 2000 worden vijfhonderd stuks gebouwd. Wat zijn prijs is, houdt BMW nog voor zich, maar het zal ongetwijfeld meer zijn dan de 102.095 euro die de M2 Competition kost.

Zescilinder uit de M4



De BMW M2 Competition verving in 2018 de M2. Hij kreeg de zescilinder turbomotor van de M4, maar dan met 410 in plaats van 431 pk. Uitgerust met een M DCT-automaat met dubbele koppeling gaat de M2 Competition in 4,2 seconden naar 100 km/h. Zijn topsnelheid is begrensd op 250 km/h, maar tegen betaling laat BMW de elektronische teugels vieren tot 280 km/h.

BMW M2 by Futura 2000

BMW M2 Edition by Futura 2000