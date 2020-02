In de auto wordt massaal meegeblèrd met de radio: vooral door vrouwen

Het was gisteren Wereld Radiodag. Naar aanleiding daarvan dook onderzoeksbureau Multiscope in het fenomeen radio. Ze interviewden ruim 1200 mensen, waarvan 76 procent in de auto altijd de radio aan heeft staan. Meer dan 80 procent daarvan heeft een favoriete zender, maar een derde geeft toe van zender te wisselen als het nummer ze niet aanstaat.

Spotify-afspeellijst

Dat kun je op een andere manier oplossen: door bijvoorbeeld naar je eigen afspeellijst op Spotify te luisteren. En 45 procent van de respondenten geeft daar ook de voorkeur aan. Opmerkelijk is dat 43 procent nog weleens een cd op heeft staan tijdens het rijden (dat is in oudere auto’s dan, want een cd-speler hoort inmiddels niet meer bij de standaarduitrusting).



Liever geen praatprogramma



Twee derde van de radioluisteraars horen graag het actuele nieuws en de file-informatie. Met name mannen (70 procent) en vijfenvijftigplussers (71 procent) hebben om die reden de radio aan. Verder is interessant dat 83 procent op weg naar kantoor het liefst naar muziek luistert en slechts 17 procent in de morgen een praatprogramma op heeft staan.

Vrouwen zingen mee



Logisch, want je kunt natuurlijk niet meezingen met een praatprogramma. Want dat er in de auto gezongen wordt, is zonneklaar. Precies 60 procent van de vrouwen geeft toe luidkeels mee te blèren. Mannen zeggen dat veel minder te doen. Slechts 37 procent zou achter het stuur een keel opzetten. Het kan natuurlijk ook dat meer heren dat doen, maar het niet durven toe te geven.