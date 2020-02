KPMG komt tot die conclusie na een eigen analyse van verkeersstromen. Daaruit zou blijken dat op zaterdag 22 februari zo'n 1500 Nederlanders in elektrische auto's naar de Alpen rijden. En aangezien er ook nog Belgische en Duitse EV's naar Oostenrijk vertrekken, kan de wachttijd bij laadstations langs de snelweg flink oplopen, tot wel 75 minuten in Zuid-Duitsland.

Laadvermogen lager



Een ander probleem zou kunnen zijn dat het laadvermogen van de stations op 22 februari lager uitvalt dan normaal. Dit omdat alle laadpalen op die dag tegelijk worden gebruikt. De wachttijden zullen daardoor alleen maar verergeren, aldus KPMG, omdat auto's langer aan de laadpaal moeten hangen om vol te raken.

Neem gewoon een diesel



KPMG raad EV-rijders aan om op zaterdag 22 februari tussen 12:00 en 16:00 alle laadstations langs de Duitse autobahn te vermijden. Beter nog zou zijn om een dag eerder of later naar het zuiden te vertrekken. Wat natuurlijk ook kan, is gewoon je elektrische auto thuislaten en de oude diesel van een vriend, familielid of Snappcar-verhuurder meenemen.