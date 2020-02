Kia Ceed Sportswagon en XCeed Plug-in Hybrid hebben een prijs

De Kia Ceed Sportswagon en XCeed Plug-in Hybrid hebben een 1,6-liter viercilinder benzinemotor en een elektromotor. Samen produceren de krachtbronnen 141 pk en 265 Nm koppel. De elektromotor wordt gevoed door een 8,9-kWh batterij, die voldoende ‘peut’ in zich heeft voor een actieradius van maximaal 60 kilometer (Ceed Sportswagon). Hij is in ongeveer drie uur vol te laden.

Kleinere bagageruimte

Kia beweert dat de “praktische bagageruimte” van de Ceed Sportswagon en XCeed gelijk is aan die van hun stekkerloze broers, maar uit de specificaties blijkt iets anders. De Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid kan 437 – 1506 liter verstouwen, wat 188 liter minder is dan de Ceed Sportswagon. Bij de XCeed Plug-in Hybrid is het verschil zo’n 150 liter (291 – 1243 liter).

Vanaf 34.495 euro

Beide modellen staan in april bij de dealer. Voor de Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid wil Kia sowieso 34.495 euro hebben (de prijslijst van de Ceed Sportswagon begint bij 24.295 euro). De XCeed Plug-in Hybrid moet minstens 35.495 euro opbrengen. De compacte cross-over – waarmee we recent reden – is er vanaf 27.995 euro.