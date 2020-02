Porsche werkt aan een model onder de Cayman

In een interview op de Porsche-website zegt designbaas Michael Mauer: “Een betaalbaardere instap-Porsche zou de juiste stap voor ons zijn. We hebben deze discussie vaak. Of we een moderne Porsche 550 zullen introduceren: een simpele auto, zonder pretenties.”

Puristische auto

Mauer heeft twee ideeën voor een nieuwe 914. Het zou een puristische, mechanische auto kunnen worden met nauwelijks elektronica. Of een model voor mensen die nu Audi TT RS of Volkswagen Golf R32 rijden.

Geen lijntje te veel

Mauer liet doorschemeren dat de designfase al is gestart. “Een moderne, minimalistische stijl … Hoe meer ik met 914 werk, hoe meer ik daarvoor strijd. Een versimpelde, puristische aanpak. Geen lijntje te veel.”

Volkswagen en Porsche

De oorspronkelijke 914 kwam voort uit een samenwerking tussen Volkswagen en Porsche. Die laatste had een vervanger nodig voor de 912 en Volkswagen was op zoek naar een model dat de plaats van de Type 43 Karmann Ghia kon innemen.

Succesvoller dan de 911

Uiteindelijk kwam de 914 alleen als Porsche op de markt: met een viercilinder of zescilinder boxer in het midden. De productie van de 914/6 werd al na drie jaar stopgezet, vooral wegens tegenvallende verkopen. De 914/4 was wél succesvol en verkocht vele malen beter dan de 911.