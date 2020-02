Gaat deze Scuderia Cameron Glickenhaus 007 de 24 uur van Le Mans winnen?

Hij is gehomologeerd voor de nieuwe LMPH-klasse op Le Mans. Die gaat vanaf 2020 gelden en moet meer deelnemers naar de 24-uursrace trekken. In de laatste jaren was het startersveld in de LMP1-klasse namelijk danig uitgedund, met alleen Toyota als fabrieksteam in 2019. Onder de LMPH-regels mogen hypercars als de Aston Martin Valkyrie en deze SCG 007 meedoen.

Prijs van 2 miljoen

Die laatste weegt zo’n 1100 kilo en wordt aangedreven door een 3,0-liter twinturbo V6 met 840 pk. SCG heeft al meer dan tien jaar ervaring in de lange-afstandsracerij, onder meer met de raceversie van de P4/5 by Pininfarina en de SCG 003. Klantenteams kunnen de SCG 007 kopen voor 2 miljoen dollar.

Ook Aston Martin en Toyota

Drie fabrikanten hebben toegezegd met een Le Mans-hypercar te komen: Aston Martin, Toyota en SCG. Het Britse merk komt met een Valkyrie-racer en Toyota komt met een doorontwikkeling van zijn GR Super Sport. Daarbij heeft ook Peugeot laten weten interesse te hebben in deelname aan de 24 uur van Le Mans.

Ferrari P4/5 by Pininfarina

Scuderia Cameron Glickenhaus werd zo'n zes jaar geleden opgericht door James Glickenhaus, een Amerikaanse financier, filmregisseur en autoverzamelaar. Hij onthulde in 2006 de P4/5 by Pininfarina. De unieke supersportwagen is gebaseerd op de Ferrari Enzo en geïnspireerd op de Ferrari P4 uit 1967.