Wat weten we over de mysterieuze Bentley Balacar?

Volgens Bentley zullen we op Genève de toekomst van coachbuilding te zien krijgen. Waaruit we opmaken dat de Bacalar een unieke (of gelimiteerde) creatie is op basis van een bestaand model. Bentley noemt de Bacalar een grand tourer met designelementen van de EXP 100 GT, dus lijkt het ons logisch dat de Continental GT als basis dient.

Rollend chassis

Bentley en coachbuilding horen bij elkaar. In het verleden leverde de fabrikant vaak rollende chassis’ aan carrosseriebouwers, die er vervolgens een mooie koets omheen tekenden en construeerden. In de laatste veertig jaar heeft het fenomeen coachbuilding aan populariteit ingebouwd, al is het weer in opkomst. Denk bijvoorbeeld aan de Special Projects-modellen van Ferrari.

Zagato en Touring

In 2008 bouwde het Italiaanse designhuis Zagato negen exemplaren van de Bentley Continental GTZ. Vijf jaar later gebruikte Touring Superleggera de Continental GT als basis voor een shooting brake: de Flying Star.

Sultan van Brunei

Berucht is het verhaal van de Sultan van Brunei en zijn broer, die in de jaren negentig voor miljoenen aan unieke auto’s bestelden bij ’s werelds meest exclusieve fabrikanten. Bentley leverde bijvoorbeeld de Dominator (een suv op basis van de Range Rover) en een krankzinnig aantal gelimiteerde coupés, cabriolets en stationswagons: zoals de Grand Prix, Imperial, B2, B3, Silverstone, Java, Monte Carlo, Spectre, Rapier, Buccaneer en Pegasus.