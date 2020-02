Fiat 500 en Panda Hybrid zijn erg gunstig geprijsd

De Fiat 500 en Panda Hybrid hebben een nieuwe driecilinder benzinemotor aan boord, met 70 pk en 92 Nm. Een geïntegreerde startmotor/generator zorgt ervoor dat tijdens het remmen een beperkte hoeveelheid energie wordt teruggewonnen. Het mild hybrid-systeem gebruikt die vervolgens om te zeilen (onder de 30 km/h kan de motor worden uitgeschakeld) of om de auto een steuntje in de rug te geven tijdens het accelereren.

Tot 2500 euro goedkoper

Dat scheelt in het verbruik en dus in de CO2-uitstoot, die voor de 500 en Panda nu op 88 en 89 gram per kilometer ligt. Het gevolg daarvan is dat op beide auto’s minder BPM wordt geheven, wat weer van invloed is op de prijs. De 500 is 955 euro goedkoper geworden (15.735 euro) en in het geval van de Panda – de Hybrid is voorlopig alleen als Cross leverbaar – scheelt het 2500 euro (14.290 euro).

Volledig elektrische 500

Je zou overigens denken dat de Fiat 500 en Panda op hun laatste benen lopen, maar niets is minder waar. Op de aankomende autoshow van Genève wordt de nieuwe, volledig elektrische 500 gepresenteerd, maar de oude moet nog gewoon een paar jaar mee. Als Hybrid zijn de 500 en Panda in ieder geval weer een beetje bij de tijd. Eerder deze week reden wij met de 500 Hybrid. We schreven onze ervaringen op in een eerste review.